Kadeřnice si dala noční maraton, otevřela hned sekundu po půlnoci

Do provozovny mohla sice z bezpečnostních důvodů najednou pustit jen dva své zaměstnance a pět zákazníků (zatímco před krizí to mohli být čtyři pracovníci a 12 klientů), i tak se ale kadeřnice nezastavila až do svítání, kdy ji vystřídali její pomocníci, kteří pracovali až do večera.