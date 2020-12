K ochraně lovišť nasadí Británie ozbrojené lodě

Podle deníku The Guardian může hrozit návrat do doby „tresčích válek“ v 70. letech, kdy Británie vedla spory o rybná loviště s Islandem.

Součástí bylo odřezávání sítí a narážení do lodí druhé strany. List The Daily Telegraph ale tvrdí, že v případě nedohody s Brity se Francie obává vpádu německých a nizozemských rybářů do svých pobřežních vod.