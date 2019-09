Jste ostuda! Tento parlament je mrtvý, vmetl britským poslancům prokurátor Cox

Prokurátor nicméně v rozpravě s poslanci odmítl, že by se soudní rozhodnutí dalo označit za „ústavní puč“. Tak ho podle britského tisku komentoval Jacob Rees-Mogg, který za kabinet dojednává program Dolní sněmovny.

Uvažuje o tom, zda by v následujících dnech neměly být zveřejněny dokumenty z jeho právního stanoviska. „V nadcházejících dnech zvážím, zda je ve veřejném zájmu, aby se mé právní rady poskytnuté vládě zveřejnily,“ řekl Cox. Vyloučil přitom, že by se vláda rozhodla znovu přerušit práci parlamentu způsobem, který by nebyl v souladu s úterním verdiktem nejvyššího soudu.