Johnsonovo sbohem přineslo Britům úlevu i zneklidnění

To už byly v plném proudu rezignace ministrů jeho kabinetu a během dne počet odcházejících členů Johnsonovy administrativy přešel v politickou lavinu, která vyvrcholila jeho rezignací na funkci vůdce strany necelou hodinu po poledni.

Dospěl proto k názoru, že jediným rozumným řešením je rezignace. Nicméně pohotově jmenoval do funkcí odstoupivších ministrů jejich nástupce.

O Johnsonovi a jeho vládě se nejrazantněji vyjádřil pracovník ostrahy hypermarketu Sainsburys ve Waltonu na Temži, sikh s turbanem. Řekl, že Johnsonovi nejvíc zazlívá neustále stoupající životní náklady a nehoráznou inflaci. „Pobírám průměrný plat 36 tisíc liber ročně, to je po srážkách 22 tisíc čistého. Když zaplatím hypotéku a další základní výdaje rodiny, v polovině měsíce mi zbyde jen 200 liber, a to je žalostně málo.“ Johnson měl podle něj odejít už dávno.

Johnsonův pád vítá také Roger Darlington, autor životopisu Karla Kuttelwaschera, čs. nočního stíhače za druhé světové války. Jako člen labouristické opozice je přesvědčen, že vůdce labouristů Keir Starmer by byl lepším premiérem než Johnson, kdyby labouristé vyhráli ve volbách. To je ovšem velké kdyby – brzké volby Roger neočekává.

Ti, s nimiž jsem hovořil, zdůrazňují zejména jeho klíčovou roli během kampaně před referendem o britském členství v EU a prosazování brexitu po volbách roku 2019. Vysoce vyzdvihují jeho pomoc Ukrajině po zahájení ruské agrese. Většina Britů včetně jednoho z premiérových předchůdců Johna Majora si přeje, aby BoJo odstoupil ihned. Major řekl, že by měl z úřadu odejít bezodkladně a jmenovat svého nástupce jako prozatímního premiéra, tak aby se předešlo politické nejistotě.

Johnson to ale nehodlá učinit, jak opakovaně prohlásil. Považuje se za kapitána britské lodi, kterou musí kormidlovat až do zvolení svého nástupce. List The Daily Telegraph vyjádřil názory mnohých Britů titulkem pátečního vydání: „Premiérovo dlouhé odcházení ponechává Spojené království ve stavu paralýzy.“