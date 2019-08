Johnson v dopise EU označil irskou pojistku za nedemokratickou, čeká na odpověď

Premiér opět navrhl tzv. alternativní ujednání, o nichž Británie s EU jednala, ale jejichž podoba není jasná a Johnson je blíže nespecifikoval. „Spojené království a Evropská unie se již shodly, že 'alternativní ujednání' by mohla být součástí řešení. Proto navrhuji, aby byla pojistka nahrazena závazkem, že taková ujednání uvedeme v platnost - bude-li to možné - před koncem přechodného období, a to jako součást budoucích vztahů,” napsal Johnson Tuskovi. V přechodném období by zůstala hranice otevřená.