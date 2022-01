Johnson se omluvil za večírky během covidu. „Situaci v Downing Street okamžitě vyřeším“

Johnson řekl, že vytvoří úřad předsedy vlády se stálým ministrem, ačkoli zatím není zřejmé, co bude náplní práce tohoto úřadu.

„Chápu to a napravím to,” slíbil Britům. Dodal, že se ze situace musí poučit, zároveň ale uvedl, že ze skutečnosti, že případ už vyšetřuje také metropolitní policie, by neměly být vyvozovány žádné závěry.

Johnson si také položil otázku, zda veřejnost může vládě nadále věřit. Sám si na ní odpověděl heslem bývalého prezidenta Spojených států Baracka Obamy: „Ano, můžeme (Yes, we can - pozn red.).”