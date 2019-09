Johnson chce postavit most mezi Skotskem a Severním Irskem

Podle DUP by stavba mohla přispět k řešení problému s tzv. irskou pojistkou, což je ustanovení v dohodě s EU o brexitu, které zajišťuje, že mezi Severním Irskem a Irskou republikou nebude obnovena pevná hranice, jež by mohla znamenat návrat násilí do regionu. Hranice Irské republiky ale bude v případě odchodu Británie z EU vnější hranicí unie. Aby byla neviditelná, muselo by území Severního Irska zůstat v jednotném unijním trhu. DUP odmítá zřízení hranice v Irském moři, která by de facto oddělila Severní Irsko od zbytku Británie.