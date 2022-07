Johnson by mohl být novým šéfem NATO

Jeho sídlem zatím zůstává Downing Street, ale od příštího roku by se mohl přesunout do Bruselu. Končící britský premiér Boris Johnson by se totiž mohl stát novým generálním tajemníkem NATO. Tuto funkci momentálně zastává Jens Stoltenberg, tomu ale mandát vyprší v září 2023 a očekává se, že už znovu kandidovat nebude.