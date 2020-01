Jednání francouzské vlády s odbory selhalo, protesty pokračují

Kabinet v pátek zveřejnil návrh zákona o transformaci penzijního systému, ve kterém ovšem zůstal jeden z nejspornějších pilířů reformy, a to záměr zvýšit do roku 2027 takzvaný „věk rovnováhy” na 64 let. V praxi by to znamenalo, že zatímco zákonná hranice pro odchod do důchodu by zůstala na 62 letech, senioři by na plnou penzi získali nárok až o dva roky později. Reforma by platila pro občany narozené od roku 1965.