Jedenáct let po katastrofě u Smolenska neutichají spiklenecké teorie

Na vojenském letišti, kde tupolev havaroval, bylo povoleno přistávat při dohlednosti 1000 metrů, ten den ale byla dohlednost asi poloviční. Jiné letadlo, které mělo ve Smolensku přistát jen krátce před polským, bylo odkloněno do Moskvy.

Nabídku přistát jinde Poláci nepřijali, protože prezident Lech Kaczyński chtěl stihnout pietní akt za oběti 10 000 Poláků zavražděných v Katyni sovětskou tajnou policií NKVD v roce 1940. Pokud by přistál jinde, na akci by dorazil pozdě.

Mluvčí PiS Anita Czerwińská na to reagovala slovy: „On nejlépe ví v hloubi svého srdce, že je politicky odpovědný za to, co se stalo ve Smolensku.“ Jaroslaw Kaczyński obvinil před šesti z pádu letadla tehdejší vládu premiéra Donalda Tuska. Ten dokonce čelil trestnímu oznámení ze strany tehdejšího ministra obrany Antoniho Macierewicze, že se spolčil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.