Italská prokuratura chce proces s exministrem Salvinim

Salvini dnes před soudem v Palermu svůj krok ze srpna 2019 hájil a řekl, že se výsledku soudního řízení neobává. "Jsem hrdý na to, že jsem svou prací chránil svou zemi, a to za respektování zákonů, a že jsem tím probudil Evropu a zachránil životy. Pokud mi to má způsobit problémy a trápení, pak je rád přijmu," napsal politik na facebooku.