Itálie povolila vylodění 176 migrantů zachráněných u Libye

Ocean Viking pluje pod norskou vlajkou a monitoruje oblast Středozemního moře mezi Itálií a Libyí. V neděli loď zachránila pasažéry ze dvou gumových člunů, kteří se dostali do potíží během plavby k evropským břehům. Mezi zachráněnými jsou i ženy a děti.

Tentokrát dostala loď povolení k vylodění nezvykle rychle. Benevolentnější postoj k záchranným lodím neziskových organizací Itálie zaujala poté, co v září získala důvěru nová vláda, v níž místo protiimigrační Ligy zasedla levicová Demokratická strana.

Předchozí vláda, kde post ministra vnitra zastával Matteo Salvini z Ligy, prosazovala tvrdou protiimigrační politiku a plavidla neziskových organizací do italských přístavů nepouštěla. Právě Salvini rozhodnutí úřadů nyní ostře kritizoval.

„Ocean Viking provozuje francouzská organizace, pluje pod norskou vlajkou. Můžete mi říct, proč pluje do Itálie? Ať jedou buď do Francie, nebo do Norska,“ napsal bývalý vicepremiér na Twitteru.