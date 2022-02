Ukrajinské nebe se uzavírá civilním letadlům, první stroj přistál v Moldavsku

„Naplánovaný večerní let do Kyjeva se neuskuteční,” uvedl mluvčí. Rozhodnutí přišlo poté, co nizozemské ministerstvo zahraničí zařadilo Ukrajinu do skupiny zemí označených červeně, do nichž se nedoporučuje cestovat a po bezpečnostní analýze. Mluvčí nebyl schopen uvést, kdy by se mohly lety obnovit.