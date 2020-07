Hádka mezi dvěma rodinami v Německu se zvrhla v bitku, 11 pobodaných

Spor týkající se milostných problémů, začal v neděli večer gradovat. Vyhrotil se kolem 21.00. Tehdy bylo do hádky zapojeno větší množství lidí všech věkových kategorií. Hádka se zvrhla v bitku a ke slovu přišly nože.

Ke zvládnutí rozsáhlé bitky musely být do městské čtvrti Hemshof povolány policejní posily a posíleny musely být i posádky záchranářských vozů.

Zraněno bylo celkem 11 lidí ve věku od 17 do 76 let. Do nemocnice bylo převezeno pět lidí s bodnými a řeznými ranami, stav dvou je velmi vážný.