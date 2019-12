Greta po 20 dnech na katamaránu Vagabond zdolala Atlantik

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová se vrátila do Evropy. Atlantský oceán i přes nepřízeň počasí překonala za dvacet dní, a to k přírodě šetrně, na katamaránu Vagaboond. V noci na středu čeká mladou aktivistku přejzd vlakem na klimatickou konferenci do Madridu.