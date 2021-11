Francouzští rybáři protestují kvůli sporu o rybolov. Chystají blokádu přístavů i Eurotunelu

Francouzští rybáři v pátek ráno zablokovali britské obchodní lodi přístup do přístavu v Saint-Malo. Začali tím plánovaný protest, kterým chtějí dát najevo svou nespokojenost ohledně práv na rybaření v Lamanšském průlivu. Kolem 14. hodiny SEČ chtějí rybáři zablokovat přístup do několika severofrancouzských přístavů i do Eurotunelu.