Francouzská stávka délkou přepisuje rekordy. Boduje ale i parodické video

V Paříži i v pátek zůstalo zavřených pět linek metra a silně omezený provoz byl i na železnici. Na trať nevyjela polovina vysokorychlostních vlaků a podobně na tom byly i příměstské linky.

Stejně bude podle odborů vypadat provoz rovněž na Silvestra, kdy pojede podle jízdního řádu jen zhruba 45 procent rychlovlaků TGV, na Nový rok jich bude jen 35 procent.

Kvůli stávce v pátek nefungovaly ani dvě z osmi ropných rafinérií v zemi.

Stávka začala 5. prosince a svou délkou už překonala stávku v dopravě z roku 1995, která také začala kvůli plánované reformě důchodového systému a trvala 22 dní. Tehdejší premiér Alain Juppé ale odborářům ustoupil.

Pokud protest potrvá ještě pár dní, mohl by padnout i rekord, který zatím drží akce z přelomu let 1986 a 1987, kdy zaměstnanci státní železniční společnosti SNCF stávkovali kvůli platům a pracovním podmínkám 28 dní a stejně jako nyní i přes Vánoce.

Do 7. ledne i déle

Ačkoli počet stávkujících zaměstnanců se zmenšuje, hodlají odbory v aktuálním protestu dál pokračovat, a to přinejmenším do 7. ledna, kdy se má konat další kolo jednání mezi odboráři a vládou.

Prezident Emmanuel Macron ale zatím nehodlá odborům ustoupit.

Stávka dělá vrásky na čele zejména podnikatelům v turistickém ruchu, kteří považují Vánoce a Silvestr za jedno z nejvýdělečnějších období roku. V anketě stanice BFMTV uvedla recepční hotelu nedaleko nádraží Gare de Lyon, že oproti stejnému období loni se počet rezervovaných pobytů snížil o polovinu. Mnoho lidí rezervace stornuje, protože si chtějí ušetřit problémy, které by jim mohla stávka způsobit.

Baletky proti

Zaměstnanci železnic a pařížského dopravního podniku, ke kterým se během několika dní v uplynulých týdnech připojili také učitelé, policisté, hasiči, pracovníci v justici či popeláři, protestují proti důchodové reformě, kterou chystá prezident Emmanuel Macron. Podle něj a jeho vlády je třeba zjednodušit současný komplikovaný důchodový systém, který nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů.

Zákonnou hranicí pro odchod do penze má zůstat podle vládních plánů 62 let. Prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.

To by se týkalo také baletek Pařížské národní opery, které protesty podpořily na Štědrý den vystoupením před budovou opery Garnier v centru francouzské metropole, kde zatančily scény z Labutího jezera. Baletní tanečnice z Pařížské národní opery mohou podle současného systému odejít do plného důchodu ve 42 letech. Zvláštní režim mají podle AFP už od dob krále Ludvíka XIV.

Parodické video hitem internetu

Francouzi se však dokáží stávkou i bavit. Hitem na sociálních sítích ve Francii se stala mladá zpěvačka Montéa, která pro povzbuzení všech lidí trpících stávkou v dopravě nazpívala parodii na známou vánoční píseň All I Want For Christmas Is You od americké zpěvačky Mariah Careyové.

Montéa ji opatřila záběry dopravního chaosu v Paříži a zpívá v ní, že jediné, co by si na Vánoce přála, je jezdící metro.