Francouz vylepil na billboardy karikaturu prezidenta Macrona jako Hitlera

Neobvyklý případ se změnil ve zkoušku toho, kde má Francie hranici mezi svobodou projevu a urážkou. To rezonuje zejména v zemi, kde satirický časopis Charlie Hebdo publikuje karikatury muslimského proroka Mohameda, které většina muslimů považuje za rouhačské, píše Reuters.

Podle Floriho, který plakáty vylepil v departementu Var na jihu Francie, se většina země postavila za satirický časopis. "Ale když jde o utahování si z prezidenta tím, že ho zobrazím jako diktátora, pak je to rouhání a nepřijatelné," postěžoval si.

"Vůbec jsem nečekal, že by prezident podal stížnost proti občanovi Francie," reagoval Flori. "Karikuji. Lidem se to může, nebo nemusí líbit, ale vyjde to nastejno, karikatura zůstane karikaturou," dodal.