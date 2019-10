Ficovu tiskovou konferenci ke Gorile přerušil opoziční poslanec

Ještě předtím označil dění okolo Gorily za „obludné opoziční a mediální divadlo“. „Divadlo je to proto, že místo toho, abychom slovenské veřejnosti řekli, co se dělo v letech 2002 až 2006 v období druhé vlády Mikluáše Dzurindy, tedy v období pravicové vlády, se snažíte řešit můj pitný režim. Zda jsem někde pil, nebo nepil kolu, je zcela nepodstatné,“ dodal Fico, podle něhož je spis Gorila je především o privatizaci strategických podniků.

Matovič je předsedou občanského sdružení Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Do parlamentu se dostal v roce 2010 na kandidátce Svobody a Solidarity (SaS). Záhy se ale dostal do sporu s předsedu SaS Richardem Sulíkem. Z klubu SaS byl vyloučen, když jednou hlasoval pro návrh Smeru-SD. Pak byl zvolen opakovaně jako šéf vlastního uskupení Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Opakovaně se dostával do sporů s členy svého hnutí.