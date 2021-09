Ficova strana v průzkumech na Slovensku stoupá

Na Slovensku by teď volby vyhrál Pellegrini

Na Slovensku by teď volby vyhrál Pellegrini Evropa

V září 2021 by Hlas získal 16,3 procenta hlasů, Směr 12,7 procenta a třetí by skončila vládní strana Svoboda a Solidarita ministra hospodářství Richarda Sulíka se ziskem 12,3 procenta hlasů.

Hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti ministra financí Igora Matoviče by volilo deset procent Slováků a mimoparlamentní Progresivní Slovensko 8,6 procenta Slováků.

Hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára by získalo 7,2 procenta hlasů. Do parlamentu by se dostali také odštěpenci od Mariana Kotleby hnutí Republika se ziskem 5,4 procenta hlasů.