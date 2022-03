Evropu zasáhne oranžovo červený déšť. V Česku bude v noci na středu

„Kromě zhoršené kvality ovzduší a zakalení oblohy přináší prachové částice v ovzduší intenzivně barevné soumrakové jevy zabarvené do oranžova a do červena,“ popsala Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová.

Prachové částice bude ze vzduchu vymývat vydatný déšť. V Německu by mělo začít pršet už v úterý v brzkých ranních hodinách, a to na jihozápadě, a postupně se budou srážky přesouvat k východu. „V Česku by mělo začít pršet v noci na středu. Pršet by mělo na celém území Česka a spadne od dvou do 10 mm srážek, na východě až kolem 15 mm,“ uvedla Honsová.

Prach ze Sahary na Kanárských ostrovech Foto: Profimedia.cz

Pozor na lak aut

Němečtí meteorologové upozorňují, že vzhledem k masivnímu množství prachu a drobného písku ze Sahary, se povrchy a déšť zbarví do červena. „Bude to doslova krvavý déšť, jeden z nejsilnějších za poslední roky,“ upozorňují němečtí meteorologové. Motoristé by si ale měli dát pozor. Pokud se jim prach usadí na voze, měli by ho nechat pouze smýt, rozhodně nepoužívat hadr nebo kartáč. Byl by to efekt smirkového papíru a poškrábali by si lak.

Prach ze Sahary nebo severního pobřeží Afriky se podle Honsové dostává do Česka ve vyšších vrstvách atmosféry i několikrát do roka. Například loňské září nebo v únoru, kdy byl na horách oranžový sníh.

Podobné to bylo v dubnu 2009, dubnu 2019, dubnu 2020, květnu 2020 či červnu téhož roku. Do Česka se může dostat i prach z Ukrajiny, jako např. 24. března 2007. Podle zahraničních studií se do střední Evropy dostane ročně až 60 tisíc tun prachu.