Evropě hrozí další vlna masivní migrace, varují experti

Důvodů, proč se stala tato cesta, při níž musejí běženci zdolat sto kilometrů v bouřlivých a nebezpečných vodách Atlantiku, tak frekventovanou, je hned několik. Především je to cena. Za místo v gumovém člunu se platí kolem 800 eur (22 tisíc korun), zatímco běžně je to kolem 2000 eur (55 tisíc korun).

Takové dohody podle Frouwse však často jen změní migrační trasy. Jako příklad uvádí situaci Maroka a kontinentálního Španělska. „Když se počet migrantů mezi Marokem a kontinentálním Španělskem významně zvýšil, Španělsko převedlo do Maroka 30 milionů eur,“ řekl Frouws. Maroko okamžitě začalo vyhánět migranty z oblastí na severu, odkud se do Španělska dostávali. V první polovině roku 2020 se sice příliv migrantů na španělské pobřeží snížil o více než 4000 osob, ovšem zvýšil se na Kanárských ostrovech.

„To, co v současné době vidíme, je předzvěst nových masivních migračních pohybů směrem do Evropy,“ varuje Matt Herbert z nevládní organizace Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Současně připomíná, že v důsledku četných politických krizí v Sahelu (území v severní Africe na jižním okraji Sahary) míří do Evropy stále více lidí. Například z Tuniska uprchlo od počátku roku přes 7000 lidí. Je to nejvyšší počet lidí od Arabského jara v roce 2011. Také v sousední Libyi, která byla dosud nejdůležitější tranzitní zemí takzvané Středomořské trasy, se nyní z pašeráků stávají sami migranti.