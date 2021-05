Evropa poráží koronavirus. Do konce je ale ještě daleko

O tom, že je situace stále vážná, svědčí podle Klugeho mimo jiné to, že téměř polovina všech případů infekce koronavirem od začátku pandemie byla v Evropě nahlášena během čtyř měsíců letošního roku.

Důvody k optimismu tu nicméně jsou. A to takřka v každé zemi v Evropě. Klíčový ukazatel průměrné týdenní nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v Česku klesl od začátku dubna z 263 na 137. Obdobný trend nastal i v sousedních zemích a dalších evropských regionech. Markantní pokles v uplynulých dnech a týdnech zaznamenali konečně také v Polsku, kde byla situace dlouhodobě kritická.

Právě mutace koronaviru představují největší hrozbu. Epidemiologové se totiž obávají, že by mohla vzniknout takzvaná úniková varianta, která by dokázala obejít imunitu získanou očkováním. Největší obavy v tuto chvíli vzbuzuje mutace B.1.617 poprvé zachycená v Indii. Prvotní obavy se však dosud nenaplnily, byť epidemiologové čekají na další výsledky.

Podle WHO byla dosud indická mutace zjištěna ve 1200 sekvencích z nejméně 21 zemí. Nejvíce výskytů pocházelo z Velké Británie, USA a Singapuru. Zjištěná byla ale také v Evropě – Belgii, Švýcarsku, Řecku, Itálii a Česku.

Lékaři však uklidňují, že zatím není důvod k panice. „Myslím, že nic nedokazuje, že je to úniková mutace, což by znamenalo, že ji vakcíny nebudou moci zastavit," citovala BBC doktora Jeffa Barretta, který řídí ústav genetického výzkumu v britském Hinxtonu. „Musíme to pečlivě sledovat, ale prozatím není důvod k panice," dodal Barrett.