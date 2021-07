Evropa kvůli šíření indické mutace delta zpřísňuje opatření, přibývá protestů

„Může to také znamenat, že nenaočkovaní by mohli přijít o možnost navštěvovat restaurace, kina nebo stadiony, i když budou mít test, protože riziko je příliš vysoké,” řekl šéf úřadu kancléřství v rozhovoru pro list Bild Am Sonntag. Podle něj by omezení platná jen pro neočkované byla legální, protože ”povinností státu je chránit zdraví občanek a občanů a k tomu patří i zdravotnictví, které nemusí odkládat operace rakoviny nebo kloubů kvůli tomu, aby se zvládalo postarat o pacienty s covidem-19“.