EU zveřejní podmínky omezující vývoz vakcín

„EU finalizuje nouzovou legislativu, která dá unii větší práva omezit v příštích šesti týdnech export vakcín vyrobených v bloku,” uvedl list The New York Times, který měl možnost vidět návrh a jeho pravost ověřily zdroje z EU. „Nové zákony zkomplikují farmaceutickým firmám vyrábějícím v EU vakcíny na covid-19 jejich export a zřejmě naruší dodávky do Británie,“ uvedl dále deník.

Podle podmínek pro vývoz schválených na konci ledna potřebují výrobci vakcín pro export mimo EU souhlas. Důvodem zpřísnění je to, že země EU od února do půlky března vyvezly do Británie přes 10 milionů dávek vakcín, ale z Británie nebyla do EU dovezena žádná.

AstraZeneca oznámila, že její smlouva s britskou vládou upřednostňuje Británii při dodávkách, i když to ze zatím zveřejněných částí smluv neplyne. AstraZeneca dodala do EU ze necelý kvartál méně čtvrtinu ze slíbených sto milionů dávek.

Nedostatek vakcín od AstraZeneky však nyní pociťuje i Británie, protože byla zpožděna dodávka z Indie.

Chce proto, aby byly do Británie dovezeny vakcíny vyrobené v továrně Halix v Nizozemsku. Do Británie se také dovážejí vakcíny od Pfizeru/ BioNTechu vyrobené v Belgii.

V návrhu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, který podporuje německá kancléřka Angela Merkelová, je vyžadována reciprocita a AstraZenece hrozí zákaz vývozu jejích vakcín z EU.