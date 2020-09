EU se neshodla na sankcích proti Lukašenkovi, blokuje je Kypr

„Věřím, že je to pouze odklad o několik dní,” řekl českým novinářům Petříček, podle něhož by sankce mohli schválit unijní lídři na nadcházejícím summitu. Jeho zásadním tématem by měly být vztahy s Tureckem. Český ministr také podpořil myšlenku, aby se seznam potrestaných osob rozšířil o Lukašenka, což navrhoval mimo jiné jeho německý kolega Heiko Maas.