Epidemie v Polsku se vymkla kontrole. Zdravotnictví kolabuje a vláda to tají

Na pokraji sil už jsou také polské zdravotní sestry. „Jedna má na starosti patnáct až třicet pacientů. Nejprve padají únavou, pak - jak neustále sledují přibývající počet umírajících - i depresemi. Vláda zemi nepřipravila na epidemii a nám, zdravotníkům nachystala jen chaos a beznaděj. Není dne, kdy by se neobjevil nekrolog lékaře nebo sestry, která podlehla epidemii. My chceme stejně jako každý přečkat tyhle hrozné časy a přežít epidemii,“ napsaly polské zdravotní sestry v otevřeném dopisu představitelům polské státu.

„Solidarita zejména v době pandemie koronaviru je velmi důležitá. Česko pomoc přijalo, mělo by ji také poskytovat. Proto jsme odeslali zdravotnický materiál do Francie nebo Arménie, zvažuje se také pomoc Peru. Je ale třeba připomenout, že co se týká například kapacit v nemocnicích, začala se u nás situace stabilizovat teprve nedávno a náš zdravotní systém stále čelí velkému náporu,“ sdělila Novinkám mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.