Egypťané převáželi děti z dětského domova na Slovensku do západní Evropy

AUTENTICKÉ ZÁBERY ZO ZÁSAHU: ICH BIZNIS SKONČIL, OBVINENÍ EGYPŤANIA PREVÁŽALI MALOLETÝCH MIGRANTOV ZO SLOVENSKÉHO DETSKÉHO DOMOVA DO ZÁPADNEJ EURÓPY Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii obvinil dvoch občanov Egypta za zločin prevádzačstva. Tí mali prevážať nelegálnych migrantov zo Slovenska do krajín západnej Európy. Ako sme už uviedli, policajti vykonali v Bratislave dve domové prehliadky, zaistili mobilné telefóny, navigácie a rôzne dokumenty súvisiace s trestnou činnosťou. Občania Egypta vo veku 39 a 34 rokov, žijúci na území Slovenska, mali prevážať z územia Slovenskej republiky maloleté osoby bez sprievodu, ktoré boli umiestnené v detskom domove v Medzilaborciach. Je to zariadenie, v ktorom sú umiestnení neplnoletí migranti, ktorí sa na Slovensku ocitli bez rodičov. Policajti zdokumentovali prípad, kedy mali takto odviezť minimálne tri maloleté osoby pochádzajúce zo Sýrie a smerovať s nimi ďalej do krajín západnej Európy. Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP už obvinil oboch mužov zo zločinu prevádzačstva, po dokázaní viny im hrozí trest odňatia slobody vo výške od sedem do 10 rokov. Policajti na prípade intenzívne pracujú a preverujú aj ďalšie prípady, ktoré majú podobný modus operandi.