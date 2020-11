Dvaadevadesátiletý muž v Německu udusil těžce nemocnou manželku

Julius S. byl s Margarethe ženatý 70 let. Jejich manželství bylo velmi harmonické a klidné, děti ale neměli. Problémy se začaly vršit ve chvíli, kdy žena začala trpět velkými zdravotními problémy. Silná artróza jí znemožňovala pohyb a současně se k tomu přidala silná demence. Roky se starý pán o ženu staral, ale péče o ni ho vyčerpala nejen fyzicky, ale také psychicky. Začal trpět depresemi a neviděl jiné východisko, než ji zbavit života.

„Mezi námi vládla vždy úžasná harmonie. Vzájemně jsme se respektovali, o všem jsme společně rozhodovali. Proto jsem už nemohl snášet, jak moje žena trpí,“ popsal Julius S. Osudného 3. listopadu 2019 popsal muž následovně: „Dívali jsme se na televizi, i když ona vůbec ničemu nerozuměla. Potom jsem jí dal tablety na spaní, vůbec netušila, co se kolem ní děje. Seděli jsme na posteli, vypili spolu sklenku vína a potom jsem ji udusil dekou.“ Podle patologů byla smrt velmi rychlá a bezbolestná.

„Během těch let, co jsem se o ženu staral, jsem už nezvládal dívat se na to, jak moje žena trpí. Musel jsem ji osvobodit od demence a všech obtíží,“ řekl.