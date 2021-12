Dubajský vládce má své bývalé ženě vyplatit vyrovnání 16 miliard

Hája, kterou si vzal dubajský emír v roce 2004 jako šestou manželku, do Londýna uprchla loni v dubnu a požádala o ochranu na základě zákona, který má zajistit bezpečí obětem nucených sňatků a domácího násilí.

Na soud v Londýně se princezna obrátila ve snaze získat do své péče dvě děti, které s dubajským panovníkem má. Šajch chtěl, aby se děti vrátily do Spojených arabských emirátů. Hája žádala, aby zůstaly s ní v Británii. Soud rozhodl, že by měly žít se svou matkou.