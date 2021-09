Drazí kolegové, píši se smutkem. Britská vláda se připravuje na úmrtí královny Alžběty II.

Dokumenty, ze kterých server Politico čerpá, ukazují, že operace vyžaduje zásah všech složek státu a zahrnuje rozsáhlé bezpečnostní akce. V jejich rámci by se měl zvládnout chaos v dopravě i davy lidí. Jeden z představitelů vlády uvedl, že Londýn by mohl být vůbec poprvé úplně „plný“.

První prohlášení o úmrtí podle plánu zveřejňuje premiér. Ministři by o smrti panovnice nemohli do té doby mluvit. Premiér se sejde s budoucím králem Charlesem a ten v 18 hodin oficiálně promluví. V tu chvíli bude zahájena smuteční bohoslužba v katedrále svatého Pavla. Ministerstvo obrany zařídí čestné salvy. Nový plán řeší i takové detaily, jako je spuštění vlajek ve Whitehallu na půl žerdi do deseti minut. Dříve kancelář premiéra varovala, že by se to nemuselo stihnout, protože neví, zda by byl zrovna přítomen pověřený pracovník.