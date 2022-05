Dobytí Donbasu je otázka dnů či týdnů, míní německý generál

„Myslím, že zde máme co do činění s velmi jasnou taktikou. V první řadě dostat Donbas pod kontrolu a pak se připravit a jít dál. A předpokládám, že se udělá vše pro pevné navázání pozemní komunikace s Krymem přes Mariupol a další přístavní města,“ řekl Kater.

„Na posledním summitu NATO bylo dohodnuto, že se udělá vše pro to, aby Severoatlantická aliance nebyla zatažena do této války. A také abychom zabránili čemukoli, co by mohlo Rusko vést k tomu, aby řeklo, nyní do této války vstoupilo NATO,“ dodal generál.