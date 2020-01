Do skupiny turistů v Jižním Tyrolsku najel opilý řidič, šest mrtvých

Osobní automobil vjel do skupiny sedmnácti lidí v neděli kolem 1:00 v obci Lutago v regionu Tridentsko-Horní Adiže na severovýchodě Itálie. Lidé trávili večer v jedné místní restauraci a čekali na autobus do Luttachu. Po nehodě bylo na místě tragédie šest mrtvých a zbytek odváželi záchranáři do nemocnic v okolí. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice v Innsbrucku. Na místě mělo podle rádia Rai Südtirol operovat 160 záchranářů.