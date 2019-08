Dívku odmítli přijmout do chlapeckého sboru, matka ho žaluje za diskriminaci

Dívka zpívala do ledna 2018 v dětském sboru Komischen Oper Berlin. Od února 2018 do srpna 2018 navštěvovala chrámovou školu ve Frankfurtu nad Mohanem. Když matka poté v listopadu 2018 požádala o zařazení své dcery do pěveckého tělesa Berliner Staats- und Domchor, byla odmítnuta.

Vedení sboru odmítá žalobu i tvrzení, že dívku nepřijali kvůli jejímu pohlaví. Dívka by podle nich byla přijata, pokud by upoutala pozornost mimořádným talentem a velkou motivací. Hlas dívky navíc podle nich neodpovídá zvuku chlapeckého sboru. Navíc chybí připravenost rodičů na spolupráci se sborem.

Pro list The Guardian se advokátka navíc odvolává na studii z roku 2002 britského akademika Davida Howarda, která zjistila, že většina posluchačů nedokáže rozeznat rozdíl mezi sbory dívek a chlapci zpívajícími stejné písně. „Za pomoci tréninku třikrát týdně lze dosáhnout hodně, a to i u průměrných hlasů. Lidé to nazývají talentem, ale ve skutečnosti to je trénink,“ uzavřela advokátka.