Devětatřicet mrtvol v kamionu může mít na svědomí irský gang pašeráků

S tahačem přijel do Purfleetu sám Robinson. Cestoval přes Dublin a pak trajektem do Walesu. Tahač s volantem na levé straně, který už dříve několikrát řídil při cestách do Skandinávie, vyzvedl v Holyheadu, kde byl od 19. října, což vzbudilo podezření vyšetřovatelů, protože většinou tahače nestojí někde odstavené. Policie je přesvědčena, že tahač byl do Holyheadu převezen ze Severního Irska.