BEZ KOMENTÁŘE: Syřan najel v Limburgu s ukradeným kamionem do osmi aut, zraněno bylo 17 lidí Foto: Reuters

BEZ KOMENTÁŘE: Syřan najel v Limburgu s ukradeným kamionem do osmi aut, zraněno bylo 17 lidí Foto: Reuters

BEZ KOMENTÁŘE: Syřan najel v Limburgu s ukradeným kamionem do osmi aut, zraněno bylo 17 lidí Foto: Reuters

Devět let vězení pro Syřana, který v Německu ukradl kamion a najel do aut

Na devět let poslal německý soud do vězení Syřana, který loni kradeným kamionem najel v západoněmeckém Limburgu do aut stojících na křižovatce a lehce zranil 18 lidí. Podle soudu se dopustil pokusu o vraždu ve stavu zmenšené příčetnosti, informovala agentura DPA. Po činu se spekulovalo o teroristickém motivu, což se ale nepotvrdilo.