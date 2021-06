Delta se šíří Německem, stojí zřejmě už za polovinou nových nákaz

Delta je podle Wielera ještě nakažlivější než varianta alfa, prvně registrovaná v Británii. Šíří se podle něj zejména mezi neočkovanou populací. Ředitel RKI proto očekává, že denní počty nově nakažených začnou brzy znovu stoupat. To že takzvaná sedmidenní incidence v Německu nadále klesá, přičítá úbytku případů varianty alfa.

Bavorský premiér Markus Söder podle agentury Reuters řekl, že do léta bude varianta delta v Německu převládat. "Ignorovat variantu delta by bylo vážnou chybou," dodal s tím, že nikdo by neměl předpokládat, že problémy s nakažlivější mutací odezní samy od sebe. V této souvislosti vyzval Söder k očkování ty občany, kteří tak dosud neučinili. Na 54 procent obyvatel Německa již dostalo alespoň jednu dávku covidové vakcíny, zhruba 35 procent je plně očkovaných.