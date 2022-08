Dánský režisér Lars von Trier má Parkinsonovu nemoc

Dánský režisér Lars von Trier trpí Parkinsonovou nemocí. Oznámila to jeho producentská společnost Zentropa. Podle ní je známý režisér v dobrém stavu a léčí se, napsala agentura AFP. Tvůrce i nadále pracuje na třetí řadě své série Království, jejíž první díly by měl představit v září na filmovém festivalu v Benátkách pod anglickým názvem The Kingdom Exodus.