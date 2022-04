Dánsko končí s plošným očkováním proti koronaviru

„Přišlo jaro, proočkovanost dánské populace je vysoká a epidemie ustoupila,” uvedl Dánský zdravotní úřad. Podle oficiálních údajů v Dánsku má za sebou 89 procent lidí starších 12 let dvě dávky očkování, 76 procent dospělých dostalo i posilovací dávku. Skoro polovina dětí ve věku od pěti do 11 let má jednu dávku očkování, třetina už dvě.