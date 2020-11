Dánská ministryně se kvůli vybitým norkům rozplakala

„Doufám, že oni i další chovatelé norků si budou pamatovat, že to není jejich vina, že by byli špatní chovatelé. Kvůli tomu jsme se takto nerozhodli. Naopak jedna z nejlepších norčích farem je tady, kde stojím. Je to kvůli koroně. A doufám, že pro dánské chovatele tu může být malé světélko na konci tunelu, že to není jejich vina, že tento obor skončil,“ doplnila.