Další eskalace. Rusové do Černého moře přesouvají flotilu vojenských lodí

Vstup dvou bojových lodí do Černého moře plánovaly tento týden podle Ankary i Spojené státy, ale nakonec lodě přes Bospor nepropluly. Podle amerických představitelů námořnictvo podalo žádost o proplutí jen z toho důvodu, aby mělo zaručený přístup do Černého moře v případě nutnosti. V pátek večer vstoupila do Černého moře loď s logistickým vybavením pro síly NATO v Rumunsku.