Cukrovka či vysoký tlak posilují riziko vzniku demence

Zaměřili se přitom na osoby se dvěma či více chronickými zdravotními potížemi a prozkoumali jejich zdravotní údaje ve věku 55, 60, 65 a 70 let. Kromě vysokého krevního tlaku a cukrovky brali v potaz ještě dalších jedenáct poruch včetně ischemické choroby srdeční, deprese a chronických onemocnění plic.

Použity byly údaje od více než deseti tisíc Britů a Britek za dobu od roku 1985 do roku 2019. Ukázalo se, že zatímco ve věku 55 let mělo dvě nebo více chronických onemocnění jen sedm procent z nich, ve věku 70 let se tento podíl zvýšil na 32 procent.