Čeští turisté uvízli v Tatrách, pomohli jim horští záchranáři

Dva čeští turisté ve věku 58 a 63 let vyrazili ve středu z Batizovské doliny do Gerlachovského sedla. „Pro špatnou viditelnost nepokračovali na Gerlachovský štít, ale rozhodli se sestoupit Tatarkovou cestou do Velické doliny,“ uvedli horští záchranáři. Češi tam přečkali noc a ve čtvrtek v ranních hodinách požádali o pomoc HZS.