Čeští řidiči volají z britské pasti. Kolonu natočili dronem

„Dočítám se ve zprávách, že v Doveru uvízlo nějakých 3,5 tisíce kamionů. Já si ale troufám tvrdit, že to je 3,5 tisíce jen těch českých. A nejhorší na tom je, že nikdo nic neví. Ještě se ani nezačalo testovat, a i kdyby se to teď rozjelo, na Vánoce už se domů nedostaneme,“ řekl Novinkám řidič Jan Vokolek ze společnosti Dresta Transport.cz. Svůj náklad vyložil v pondělí a ve středu ráno už měl být doma. Od pondělí však trčí v Doveru.

Jak situace vypadá, přibližují i záběry, které jeden z českých řidičů Jakub Hanzelka natočil kamerou umístenou na dronu (k přehrání nahoře v článku).

Česká diplomacie s Francouzi jedná

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na Twitteru napsal, že česká diplomacie situaci řidičů řeší a s Francouzi intenzivně jedná. Mluvčí jeho resortu Novinkám řekl, že v úvahu připadá i to, že by Francouzi řidiče kamionů pustili bez testů. Vyjednat se to však zatím nepodařilo.

Chci ujistit české dopravce, že vedeme intenzivní jednání s Francií 🇫🇷 o podmínkách průjezdu přes její území. Jendou z diskutovaných variant je také možnost průjezdu bez testu. — Tomáš Petříček (@TPetricek) December 23, 2020

„Jedná se o tom, že by byla tranzitní doprava umožněna bez testů. To by se týkalo právě těch řidičů. Jednání nějak postupují, ale oficiální výsledky zatím nejsou,“ řekl Novinkám Jakub Augusta z tiskového odboru českého ministerstva zahraničí. Jednání podle něj probíhají na úrovni Evropské unie, česká strana ale naléhavou situaci svých občanů řeší i po vlastní ose.

Cesta do Eurotunelu ucpaná stojícími kamiony Foto: Peter Cziborra, Reuters

Čeští řidiči se sice smířili s tím, že se domu na Vánoce nedostanou, strachují se ale o to, aby se neocitli bez potravin a nafty. „Stojím přímo v přístavu, ve městě, na ulici, kterou bych přirovnal k poděbradské kolonádě. Parkujeme mezi baráky na zákazech zastavení. Hygiena žádná, nemůžeme ani na toaletu. Nervy tečou. A třeba na letišti v Ramsgate, kam policisté kamiony směřovali, je sedm tisíc kamionů a obchody žádné,“ upozornil Vokolek.

Řidiči kamionů jsou na tom ale podle něj ještě dobře, protože jsou na nocování v kabinách svých vozů vybaveni a často mají i nějaké zásoby. V nesrovnatelně horší situaci jsou řidiči osobních vozů, kteří v Doveru rovněž uvízli a nemají vůbec nic.

Ještě, že jsem neposlechl policii

„Já mužů být rád za to, že jsem neuposlechl místní policii a nevydal jsem se na letiště. Tam jsou doslova v pasti. Nemají jídlo ani vodu. Tady v Doveru to ale brzy bude vypadat stejně. Obchody nejsou bezedné, a to nejsou ani naše nádrže s dieselem. Drží nás tu jako politické vězně,“ řekl Novinkám další český řidič Jan Uřičář.

BEZ KOMENTÁŘE: V Doveru se tvoří dlouhé kolony kamionů Video: Reuters

Mezi řidiči a místními se podle Uřičáře mluví o tom, že Francouzi odmítají uznat platnost testů plánovaných na britském území. Chtějí prý na ostrovy poslat vlastní testy, což by se mohlo stát nejdřív ve čtvrtek. České ministerstvo zahraničí ale informace o takovém zádrhelu nemá. Jako nejschůdnější se podle Augusty z tiskového odboru MZV každopádně jeví povolení tranzitu bez testů, protože není jasné, jak by chtěli Britové hromadné testování řidičů na svém území logisticky zvládnout.