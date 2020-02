Česko se chce před trestním tribunálem v Haagu postavit za Izrael

Izraelský server The Times of Israel uvedl, že ministr Petříček podal žádost o udělení statusu amicus curiae (přítel soudu), aby Česká republika mohla poskytnout svůj právní názor k věci. Jde o prostředek, kdy strana, která není stranou sporu, dobrovolně nabídne soudu informaci o svém pohledu na případ.

Jak uvádí izraelský server, Petříček tak učinil ve čtvrtek, tedy den před vypršením termínu, do nějž mohly státy požádat o možnost poskytnout svůj právní názor k věci. Stejnou žádost jako ČR vzneslo Německo a izraelská advokátní komora.

Haarec napsal, že izraelští představitelé rozhodnutí Prahy uvítali. Podle tohoto listu mají být všechny názory k jurisdikci zaslány do neděle.

ČR ve svém stanovisku podle Haarecu uvádí, že Palestinci nesplňují kritéria svrchovaného státu a že to úzce souvisí s otázkou pravomoci ICC. Ve vyjádření se argumentuje, že právě proto ČR v roce 2011 nezvedla hlas k přijetí Palestiny do Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a podle stejného klíče byla následující rok proti přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN o statusu Palestiny jako nečlenského pozorovatelského státu. ČR je toho názoru, že členství Palestiny v mezinárodních organizacích nebo její připojení se k mnohostranným dohodám včetně statutu ICC nemůže nahradit chybějící status svrchovaného státu.

Německo je toho názoru, že jenom státy se mohou připojit k římskému statutu a Palestinu neřadí na seznam zemí, které se k ICC připojily, odůvodňuje své stanovisko podle Haarecu Německo. Palestina podle něj nemá oprávnění mít u soudu svého zástupce a využívat řízení soudu. The Times of Israel píše, že se očekává, že k ČR a Německu se připojí rovněž Rakousko.

Bensoudová loni konstatovala, že existuje "rozumný základ domnívat se, že byly spáchány válečné zločiny", a to jak ze strany izraelské armády, tak palestinského radikálního Hamásu. Požádala ale soud, aby se nejprve vyjádřil k otázce, zda se jeho jurisdikce vztahuje na Izrael a palestinská území.

Otázku jurisdikce soudu bude řešit tříčlenný senát, jehož členy jsou soudci z Maďarska, Francie a Beninu. Tito soudci dali "Palestině, Izraeli a obětem situace v Palestině" do 16. února čas na písemné vyjádření se k situaci. Do pátku také mají státy možnost požádat o status amicus curiae. Pokud budou jejich žádosti přijaty, mohou do neděle zaslat písemné vyjádření. V debatě o jurisdikci jsou podle médií na straně Izraele také Rakousko, Kanada a Maďarsko.