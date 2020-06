Česko nemůže mít vlastní pravidla pro střet zájmů, tvrdí šéfka výboru EP

„Auditní procedury jsou velmi dlouhé, po auditní zprávě následují otázky, odpovědi, další otázky a odpovědi... My chceme systém, který v reálném čase ukáže, které společnosti komu patří a kdo dostává evropské peníze,“ řekla šéfka kontrolního výboru. Komise by podle ní měla stanovit jasná pravidla, aby předešla tomu, že například aktuální český audit nebude uzavřen ještě dlouhé měsíce.

Tvrzení o tom, že se europoslanci snaží politicky ovlivnit práci auditorů, Hohlmeierová odmítla. „Babiš se snaží dělat ze sebe oběť. Není obětí, je odpovědný za stát, měl by být odpovědný za to, co dělá. Měl by dávat odpovědi, měl by být transparentní a konstruktivně spolupracovat,“ řekla německá politička.