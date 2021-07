Čečensko zakázalo neočkovaným vstup do obchodů. Jak mají sehnat jídlo, jim už nikdo neřekl

Čečensko zakázalo lidem, kteří se nenechali očkovat proti covidu-19, chození do obchodů, používání hromadné dopravy a také vstup do mešit, uvedl server Gazeta.ru. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov v úterý na sociální síti Telegram oznámil, že by chtěl, aby očkování podstoupila celá dospělá čečenská populace.