CDU se odstříhává od Merkelové. Natvrdo

Křesťanskodemokratická unie (CDU) tento týden oznámila, že si do konce roku zvolí nového lídra a vymění nejvyšší vedení poté, co minulý měsíc utrpěla nejhorší volební výsledek ve své historii. Merkelová nekandidovala ve volbách a s kancléřským křeslem se po 16 letech rozloučí, jakmile bude sestavena nová vláda.

Laschet již oznámil, že končí a strana bude volit třetího předsedu za tři roky. Ve funkci má ale Laschet zůstat až do zvolení nového lídra a tento proces může být náročný a zdlouhavý.

Altmaier patří do nejužšího kruhu důvěrníků Merkelové a po mnoho let se dokonce těšil pověsti jejího stěžejního spojence. Za odměnu dostal ministerstvo hospodářství, avšak všeobecně se má za to, že se v této funkci neosvědčil.