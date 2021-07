Čaputová odsoudila agresivitu při protestech v Bratislavě

Občané mají právo protestovat proti opatřením, která mají ochránit jejich zdraví a životy. Vyjádření názoru ale nemůže přerůst do agresivních výzev, ani do konfliktů. Uvedla to dnes v reakci na bratislavské protesty odpůrců restrikcí proti koronaviru prezidentka Zuzana Čaputová.