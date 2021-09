Bývalý slovenský elitní prokurátor dostal 14 let

Slovenský žalobce chce pro bývalého elitního prokurátora 13 let vězení

Kováčik stál v čele speciální prokuratury od roku 2004 do roku 2020. Ve slovenských médiích si vysloužil přezdívku „pan 61:0“ za to, že během několika let nepodal obžalobu v žádném z případů, na jejichž vyšetřování jako prokurátor dohlížel. Proto jej tisk označoval i za zametače kauz.